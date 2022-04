Portelense é preso por tráfico de drogas na BR-116

Na manhã desta sexta-feira (15), a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens com maconha que era transportada em um Vectra abordado na BR 116. Eles também portavam 5 mil reais sem procedência.

Durante fiscalização voltada ao combate à criminalidade, Policiais Rodoviários Federais deram ordem de parada para o condutor de um Vectra. Após fazerem uma busca minuciosa no veículo, encontraram um quilo de maconha dentro de uma sacola plástica que estava no banco traseiro. Com o motorista, foram achados 5 mil reais em espécie.

O condutor de 29 anos, natural de Bagé, e o passageiro de 25 anos, natural de Tenente Portela, não conseguiram comprovar a origem do dinheiro e disseram aos policiais que o usariam para comprar um carro. Eles tinham antecedentes por homicídio, ameaça e lesão corporal.

Os homens foram presos por tráfico de drogas, e junto do veículo e da droga foram conduzidos à área judiciária para registro da ocorrência.