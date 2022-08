Polícial Civil e Brigada Militar apreendem mais de 5kg de Extasy

A Polícia Civil, em ação conjunta com a Brigada Militar, na data de hoje, 20/08/2022, na localidade de Vista Alegre, interior de Crissiumal , prendeu três indivíduos em um veículo GM Onix, no interior do qual foram encontrados em torno de 5,5 kg de comprimidos de Extasy e aproximadamente R$3000,00 (três mil reais) em dinheiro.

A carga esta avaliada em, no mínimo, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) .

Após a prisão, os presos foram conduzidos a DP Crissiumal, para lavratura de Auto de prisão em Flagrante e, após as formalidades legais, serão encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos.