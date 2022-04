Polícia localiza veículo suspeito de envolvimento em acidente em Tenente Portela

m veículo foi localizado abandonado na Estrada Perimetral em Tenente Portela, apresentando sinais de ter sofrido um acidente. A Polícia Civil suspeita que esse veículo possa estar envolvido na colisão ocorrida na RSC-472, que deixou duas jovens de 18 e 14 anos gravemente feridas. As informações são do site Portela Online.

O veículo que foi apreendido pela Brigada Militar estava tombado na via. Não haviam ocupantes no momento da localização. A hipótese é de que após o acidente na RSC-472, onde o veículo não parou para prestar socorro as vítimas e na ânsia de fugir rápido da cena o condutor tenha capotado o veículo na estrada que liga, de forma vicinal, a rodovia com a ERS-330 e a cidade de Tenente Portela.

O delegado Roberto Fagundes Aldino informou que diligência estão sendo realizadas para descobrir se de fato o veículo encontrado é o mesmo envolvido no acidente e ainda para identificar o condutor do veículo abandonado.

O acidente ocorreu na quarta-feira, 13, quando as duas jovens tripulavam uma motocicleta pela RSC-472 e acabaram se envolvendo uma colisão com um veículo que fazia uma ultrapassagem. A ocorrência foi registrada nas proximidades da comunidade Daltro Filho.

As duas jovens ficaram gravemente feridas e socorridas para o Hospital Santo Antônio, pelo SAMU, ambas passaram por cirurgias e foram internadas na UTI da casa de saúde.