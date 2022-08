Polícia Federal realiza operação para combater mercado ilegal de vinhos na região

A Polícia Federal deflagra, nesta terça-feira (23/8), a Operação Descendentes de Vino, para combater a entrada irregular de vinhos estrangeiros no país. O produto entra geralmente da fronteira com a Argentina por Tiradentes do Sul. Apreensões de grandes volumes de vinhos são realizadas rotineiramente pela Brigada Militar entre Tiradentes do Sul e Três Passos e nos municípios vizinhos.

A operação dessa manhã, no entanto, foco em um grupo organizado que traria o vinho a Argentina através de pequenas embarcações, armazenava em municípios da região e depois vendia para todo o Brasil através das plataformas de comércio eletrônico. O produto era enviado através dos Correios.

As investigações iniciaram em maio de 2021 e identificaram mais de 1500 remessas postais da mercadoria pelo grupo. Em uma delas, a Polícia Federal apreendeu 46 caixas de vinho que haviam sido despachadas através da agência dos Correios de Três Passos.

Policiais federais cumprem 8 mandados de busca e apreensão nos municípios de Tiradentes do Sul/RS (6) e Três Passos/RS (2), em endereços residenciais, comerciais e rurais apontados como possíveis depósitos de mercadorias.

A operação conta com o apoio da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Receita Federal, Brigada Militar e Polícia Civil.

Participam da operação cerca de 50 policiais e servidores dos órgãos envolvidos na ação.