POLÍCIA CIVIL PARTICIPA DO PROJETO REFLORESTANDO O BRASIL

A Polícia Civil de Três Passos, como uma das apoiadoras do Projeto Reflorestando o Brasil, esteve presente na atividade do dia da árvore, hoje dia 21 de setembro. O objetivo do projeto é a realização de reflorestamento em espaços urbanos e rurais, que por meio da mobilização da Casa da Amizade de Três Passos, e entidades apoiadoras, buscam a educação ambiental, a recomposição da cobertura vegetal e os cuidados com o Planeta Terra.

Na manhã de hoje, agentes da Polícia Civil e integrantes da Casa da Amizade promoveram um adágio, nas principais ruas de Três Passos, doando mudas de IPÊ amarelo, bem como folders de informações.