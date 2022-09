Polícia Civil indicia motorista de veículo que invadiu agência do BB em Tenente Portela

A Polícia Civil de Tenente Portela indiciou o condutor do GM Celta que se chocou contra o prédio do Banco do Brasil (BB), situado de fronte à Praça Tenente Paiva. O carro parou no saguão do terminal de autoatendimento. O fato ocorreu na noite de 30 de abril deste ano.

O motorista, de 19 anos de idade, abandonou o veículo e o local após o acidente. Por isto, ele foi enquadrado no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A pena prevê detenção de seis meses a um ano, ou pagamento de multa.

O jovem compareceu à Delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento, mas manteve-se em silêncio. Conforme o delegado Roberto Fagundes Audino, o motorista não revelou as causas do acidente.

A autoridade policial ainda acrescentou que o condutor do GM Celta não foi indiciado pelo crime de dano, porque não restou comprovado que existiu dolo, ou seja, intenção de chocar-se no prédio.

As informações são da Rádio Municipal AM.