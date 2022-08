Polícia Civil e Brigada Militar realizam mandados de prisão em Barra do Guarita

Na manhã desta quarta-feira (24/08/2022) a Polícia Civil através das Delegacias de Barra do Guarita, Tenente Portela a Miraguai, realizaram o cumprimento de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão relativos a Inquérito Policial que investiga o homicídio de um jovem de 20 anos ocorrido no dia 21 de agosto do corrente ano na Linha Jaburiti, interior do município de Barra do Guarita. Durante a realização das diligências 03 (três) suspeitos foram presos preventivamente e encaminhados ao Presidio Estadual de Três Passos/RS.