Poder Judiciário destina mais de R$ 100 mil para entidades

Como tem sido feito desde 2012, esta semana foram assinados pelo Juiz Diretor do Foro de Tenente Portela, Luis Gustavo Negri Garcia, e as entidades que participaram do Edital 01/2022, publicado no início de outubro, e que apresentaram projetos, os termos de convênio destinando os valores depositados ao longo do ano em conta do Poder Judiciário pelos réus em processos criminais.

Foram destinados R$ 102.336,39. Para o Hospital Santo Antônio foram R$ 35.950,00, para a aquisição de 10 computadores desktop com leitor de código de barras para implantação do sistema de checagem e de aplicação de medicamentos no leito. A Liga Feminina de Combate ao Câncer recebeu R$ 3.399,00 para a aquisição de uma geladeira e um kit cozinha para a sede da entidade e o atendimento aos assistidos pelas voluntárias. O Grupo de Apoiadores da Brigada Militar (GABM) teve dois projetos beneficiados: um no valor de R$ 21.024,00 para a substituição da rede elétrica, telhado e pintura interna do prédio da Brigada Militar de Tenente Portela e outro de R$ 15.870,00 para a aquisição de um etilômetro (bafômetro) BAF-300 e impressora térmica e 300 unidades de bocal BAF-300. O Conselho Municipal Pró-Segurança Pública (Consepro) de Tenente Portela recebeu os valores de R$ 5.513,39, para a realização de obra de alteração da via de acesso à cela da Delegacia de Polícia (DP) de Tenente Portela, e R$ 6.000,00, para a realização de obra de pintura da parte externa do prédio da DP, e também teve dois projetos beneficiados. Da mesma forma, o Conselho da Comunidade do Presídio Estadual de Três Passos recebeu valores para a realização de dois projetos: R$ 9.996,00, para reparo na estrutura externa com revitalização da pintura do Presídio Estadual de Três Passos, e R$ 4.584,00, para a aquisição de uma máquina de cortar grama, estilo carrinho, e uma roçadeira manual, para manutenção do gramado do pátio interno e entorno da Casa Prisional.

“A verba repassada é proveniente de penalidades de prestação pecuniária, medida alternativa à prisão que pune crimes de menor potencial ofensivo com o pagamento em dinheiro. Estes recursos, portanto, são derivados de penalidades fixadas como condição de suspensão condicional do processo, transação penal, acordo de não persecução penal, bem como da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, depositados em conta judicial. Para prestar um bom serviço à comunidade, as entidades beneficiadas precisam estar em condições que possibilitem realizá-lo com segurança e eficiência necessárias, carecendo de recursos para que estejam bem equipadas e possibilitem pronta resposta aos serviços em suas devidas finalidades sociais. Ficamos extremamente satisfeitos em poder auxiliar financeiramente, por meio da verba repassada, entidades públicas e privadas, previamente conveniadas, e de atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde, que atendam áreas vitais de relevante cunho social”, afirma o Juiz de Direito.

A destinação desses valores atende ao disposto nos artigos 944 e seguintes da Consolidação Normativa Judicial e da Resolução n.º 154 do Conselho Nacional de Justiça, de 13 de julho de 2012, e as entidades beneficiadas precisam estar devidamente cadastradas na Vara de Execuções Penais e terem seus cadastros homologados pelo Juiz Diretor do Foro.

Houve apresentação de projetos também pelos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, Associação Esportiva e Recreativa Leão da Colina de Tenente Portela e SOS Animais da cidade de Espumoso/RS, mas essas entidades não foram beneficiadas este ano.