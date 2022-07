PINHEIRINHO DO VALE CONFIRMA APOIO A 23ª CAVALGADA DO TENENTE MÁRIO PORTELA FAGUNDES

A Prefeitura de Tenente Portela e os CTG Sentinela da Fronteira e Guardiões da Fronteira promoverão nos dias 6, 7 e 8 de agosto a 23ª Cavalgada do Tenente Mário Portela Fagundes. O evento, em homenagem ao patrono do Município, está inserido na programação dos 67 anos de emancipação.

Na tarde desta segunda, 11, o secretário de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias; e o tradicionalista, Bruno Fornari, vice-coordenador da 20ª RT e um dos integrantes da comissão organizadora da Cavalgada, estiveram em Pinheirinho do Vale. Os portelenses se reuniram com o prefeito, Nelbo Appel, e a patroa do CTG Repontando o Gado, Eliane Feiten, e confirmaram o apoio do vizinho Município e da entidade ao evento de Tenente Portela.

Um dos momentos marcante da programação da Cavalgada ocorrerá na manhã do domingo, 7, quando ocorrerá o acendimento da chama junto ao túmulo do Tenente Mário Portela Fagundes, às margens do Rio Pardo, em Pinheirinho.

Além de Tenente Portela e Pinheirinho do Vale, a Cavalgada também percorrerá parte do território de Vista Gaúcha. Com o prefeito, Claudemir Locatelli, o encontro será nos próximos dias.

Na foto, a entrega de uma condecoração de Tenente Portela ao CTG Repontando o Gado pela contribuição da entidade as demais edições da Cavalgada, em especial a realizado no ano passado.

