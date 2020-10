Pesquisa aponta que 74% dos prefeitos gaúchos aptos devem tentar a reeleição em 2020

AFederação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS) realizou um levantamento com os prefeitos gaúchos que poderão concorrer à reeleição no próximo pleito, em 15 de novembro. O estudo aponta que dos 497 gestores, 392 assumiram o cargo na última eleição, em 2016, e estão aptos a disputar o segundo mandato. No entanto, nem todos irão encarar às urnas. Foram 291 prefeitos que manifestaram interesse na reeleição, o que representa 74% dos gestores aptos.

Ainda assim, este é um dos maiores índices de busca pela reeleição para chefia do Executivo Municipal. Para se ter ideia, na última eleição, menos da metade dos prefeitos e prefeitas concorreram. Dos 222 candidatos, apenas 115 foram eleitos novamente.

Para o presidente da FAMURS e prefeito de Taquari, Maneco Hassen, a escolha dos gestores em buscar um novo mandato representa coragem, além de demonstrar preocupação com os municípios e cidadãos, frente ao momento de crise causado pela pandemia de Covid-19 e que deve se manter em 2021.

— A partir do ano que vem teremos os reflexos econômicos e sociais de uma crise como esta que estamos passando e que, infelizmente, irá se perpetuar por um tempo. Os prefeitos e prefeitas enfrentarão um aumento de demanda na prestação de serviços públicos, como saúde, vagas na educação e assistência social. São homens e mulheres corajosas, abnegados e preocupados com a sua cidade — ressalta o dirigente.

O levantamento também aponta que 101 gestores que poderiam tentar a reeleição optaram por não entrar na disputa. Os motivos para essa decisão são diversos, como articulação política, pressão administrativa ou até mesmo questões pessoais.

De acordo com o presidente da FAMURS, as principais razões são a dificuldade de se fazer gestão pública; o aumento frequente de responsabilidades e as limitações financeiras.

— Este número elevado de desistências nos surpreendeu, mas este número representa o aumento de responsabilidades dos municípios, que vem assumindo serviços com menor repercussão financeira e com menor aporte financeiro dos governos Federal e Estadual — justificou Maneco Hassen.

Além disso, o presidente da entidade ressaltou que a desistência dos prefeitos à reeleição também está relacionada a pressão cada vez maior do Tribunal de Contas e do Ministério Público, que interferem na gestão dos municípios, em situações que muitas vezes os gestores não tem culpa ou não realizam de maneira dolosa.

O presidente da FAMURS entende que muitos dos casos poderiam ser resolvidos com diálogos e orientações por parte dos órgãos de controle. — Isso é algo que tem melhorado, através de parcerias e trabalhos conjuntos com os órgãos de fiscalização, mas precisamos nos esforçar para melhorar a relação com os municípios — acrescenta Maneco Hassen.

— Certamente este é um fator que inibe a participação das pessoas na política e inibe boa parte dos prefeitos e prefeitas que poderiam ir à reeleição e não vão por conta dos processos que certamente sofrerão depois que saírem da administração municipal — complementa o presidente da FAMURS.

Somados aos prefeitos e prefeitas que já estão em seu segundo mandato, serão, ao todo, 206 novos gestores municipais no Estado, em 2021.

