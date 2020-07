Pedidos de seguro desemprego sobem 35% na primeira quinzena de junho

Os pedidos de seguro desemprego de trabalhadores com carteira assinada subiram 35% na primeira quinzena de junho em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento foi divulgado na quinta-feira (25/06) pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia e considera os atendimentos presenciais nas unidades do Sistema Nacional de Emprego (SINE) e das Superintendências Regionais do Trabalho, além dos requerimentos virtuais.

Na primeira metade do mês, 351.315 benefícios de seguro desemprego foram requeridos, contra 260.228 pedidos registrados no mesmo período do ano passado. Ao todo, 71,4% dos benefícios foram pedidos pela internet no mês passado, contra apenas 0,7% no mesmo período de 2019.

Apesar da alta em junho, os pedidos de seguro desemprego cresceram em ritmo menor no acumulado do ano, tendo somado 3.648.762 de 02 de janeiro a 15 de junho de 2020. O total representa aumento de 14,2% em relação ao acumulado no mesmo período do ano passado (3.194.122).

Agência Brasil