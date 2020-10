Parque Estadual do Turvo reabrirá para visitação

pós um longo período de portas fechadas, o Parque Estadual do Turvo estará novamente disponível para visitação dos turistas.

A reabertura ocorrerá no próximo dia 29, sendo que ficará aberto para visitação de quinta a segunda-feira, no horário compreendido, das 8h às 15h. O horário máximo para a saída da área de lazer do Salto será as 16 horas. O horário de saída do Parque às 17 horas.

Será necessário realizar o agendamento das visitas, para que haja um controle de visitantes. O Parque terá a carga máxima de 464 pessoas por dia.

É obrigatório o uso de máscara e álcool em gel, assim como respeitar o distanciamento social. Para minimizar os riscos de contaminação pela Covid-19, a direção aconselha que a permanência no Parque não seja superior a 3 horas.