Parque Estadual do turvo irá a leilão na próxima semana

Na próxima quarta-feira, 31, das 14h às 15h, no Salão Aberto Pasqualini, Palácio Piratini, em Porto Alegre, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul irá promover o leilão da concessão pública do Parque Estadual do Turvo de Derrubadas. No local se encontra o Salto do Yucumã a maior queda longitudinal do mundo, com 1,8 mil metros de extensão e quedas d’água de 12 a 15 metros de altura e principal ponto turístico da região noroeste do Rio Grande do Sul.

Trata-se de um projeto que iniciou com a realização de um Termo de Parceria provocado pelo município de Derrubadas, para que se pudésse promover melhorias nos espaços de visitação pública no interior do Parque e que acabou por inserir a área dentro dos demais parques do Estado do RS para fins de concessão pública, a exemplo do que já ocorrer com o Parque do Caracol, em Canela.

O projeto possui uma modelagem realizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e traz como objetivo a proteção do parque e a realização de investimentos na estrutura de visitação. O prefeito de Derrubadas Alair Cemin, vê com bons olhos a concessão para a iniciativa privada, uma vez que ela poderá melhorar a qualidade turística do espaço e promover investimentos que o poder público não tem condições.

A expectativa é que o concessão do parque acabe fomentando o desenvolvimento turístico de toda a Rota do Yucumã, que atualmente é composta de 32 municípios, e possuí diversos atrativos e roteiros de turismo no espaço rural, tais como parques e balneários, museus, agroindústrias e monumentos.

A empresa que obter a concessão terá que promover investimentos de até R$ 9,4 milhões nos seis primeiros anos da concessão, sendo que a outorga mínima para concessão será de R$ 71,8 mil, além de parcelas mensais correspondentes a 1,02% da Receita Operacional Bruta (ROB) a partir do 13º mês da operação. Estes recursos mensais serão aplicados em ações como educação ambiental, promoção do turismo local, fomento ao empreendedorismo, projetos de pesquisa e programa de voluntariado.

Segundo a prefeitura de Derrubadas e o BNDES, o estudo de concessão foi elaborado levando em conta diretrizes como acessibilidade, buscando garantir amplo acesso às estruturas e serviços com segurança e autonomia; aprimoramento das práticas e ferramentas de gestão; incentivo a outras formas de mobilidade, como caminhada e bicicleta; e estímulo a intervenções a partir dos diferentes usos, preocupações e necessidades dos diversos perfis de visitantes.

A concessão deverá instalar hospedagem e pontos de venda de alimentos e bebidas do lado brasileiro, melhoria de acesso por caminhos e trilhas para o Salto do Yucumã, implantação de um mirante que permita uma vista de cima do Salto, requalificação de mobiliários, como bebedouros, bancos e lixeiras, e criação de um programa de manejo de resíduos sólidos.

Para participar da concorrência, potenciais concessionários devem comprovar experiência em gestão de atrativos que guardem similaridade com a atividade principal a ser desempenhada (gestão ou administração de empreendimento e atividade de exploração turística, comercial ou de lazer, tais como: parques e operações turísticas ou ambientais, arenas, estádios, hotéis, aeroportos, rodoviárias e shoppings), por prazo mínimo de 12 meses de execução contínua e ininterrupta e com fluxo médio mínimo de 15 mil usuários/ano.

Segundo o Prefeito Alair Cemin, a referida concessão é extremamente positiva para se atrair os turistas durante todo o ano, aumentando o fluxo de turistas que promovem a circulação financeira na rede hoteleira, restaurantes, balneários, postos de combustíveis, supermercados, onde o comércio em geral vai sair ganhando, transformando com isso o cenário municipal e regional na área do turismo. O prefeito estará participando desse importante evento em Porto Alegre na próxima semana.