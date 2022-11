OAB/RS oficia ao MP/RS em razão de listas que sugerem a não contratação de advogados por eventual posição política

A OAB/RS, ao tomar conhecimento de relatos nas subseções sobre a existência de listas compartilhadas no WhatsApp que sugerem a não contratação de advogados e advogadas por eventual posição política, oficiou ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS) solicitando providências a fim de que o órgão investigue a autoria do material e avalie as eventuais medidas judiciais cabíveis.

O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, destaca que “a Ordem gaúcha está atenta, vigilante e acompanha com preocupação manifestações que possam conter qualquer caráter discriminatório por opção política ou ideológica.”

Dessa forma, a OAB gaúcha também orienta as subseções que, dentro das suas necessidades identificadas, demandem o Ministério Público local, sem prejuízo das ações que a seccional já está tratando.

A OAB/RS, por meio de sua diretoria, está acompanhando o caso e estuda eventuais medidas judiciais para reparação de danos causados por estas publicações.