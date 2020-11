O Cartório Eleitoral da 101ª Zona informa eleitores sobre alterações que ocorreram nas seções eleitorais

O Cartório Eleitoral da 101ª Zona, que abrange os cinco municípios da Microrregião, informa sobre alterações que ocorreram nas seções eleitorais. Algumas foram fechadas definitivamente e outras foram equalizadas.

Equalização significa que eleitores de uma seção eleitoral foram redistribuídos nas demais seções do mesmo local de votação. Conforme o Cartório, esse procedimento foi realizado devido ao fato de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não ter conseguido adquirir novas urnas eletrônicas a tempo para serem utilizadas nesta eleição. Por este motivo, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul teve que reduzir o número de seções em âmbito estadual para remeter urnas a outros regionais que não dispunham desse equipamento em quantidade suficiente.

Seções que foram alteradas nos municípios que pertencem à 101ª Zona Eleitoral

Em Tenente Portela, os eleitores das seções 32 (do Centro Pastoral), 68 (da Escola Ayrton Senna), 87 (da Escola Sepé Tiaraju), 70 (da Escola Tenente Portela) e 15 e 86 (da Escola Cléia Salete Dalberto), foram redistribuídos para as demais seções do mesmo local de votação.

No interior do município, os eleitores da seção 40, de São Sebastião, foram transferidos para a Escola Sepé. Os eleitores da seção 29, de Nossa Senhora de Lourdes, foram transferidos para a seção 46, da comunidade São Marcos.

Nas comunidades de São Pedro e de Daltro Filho havia duas seções em cada local. Essas também foram reunidas numa só.

Em Tenente Portela, para as Eleições 2020, funcionarão 34 seções, sendo 21 localizadas na cidade e 13 no interior. E há 9.927 eleitores aptos para votar.

Em Barra do Guarita funcionarão 9 seções. São 4 na cidade e 5 no interior. A seção 72, na cidade, foi equalizada e as duas da comunidade de Jaboticaba foram novamente reunidas numa só. Há 2.517 eleitores aptos a votar.

Em Derrubadas funcionarão 15 seções eleitorais: 4 na cidade e 11 no interior, num total de 2.757 eleitores. Não há nenhuma seção equalizada. Os eleitores da seção 50, da Linha Lebre, foram transferidos definitivamente para a seção 5, na comunidade de Dois Marcos. Os eleitores da seção 38, de Centro Novo, foram transferidos definitivamente para a seção 45, em Desimigrados.

Em Miraguaí também funcionarão 15 seções eleitorais. Na cidade são 6 e 9 no interior, com um total de 4.070 eleitores aptos a votar. Na Escola Fagundes Varela foi equalizada uma seção que era nova no local, a 91. Nas comunidades de Tronqueiras e Irapuá, nas quais há duas seções, os eleitores foram reunidos numa só.

Em Vista Gaúcha são 12 seções eleitorais: 3 na cidade e 9 no interior. A seção nova na Escola Érico Veríssimo, a 88, foi equalizada. No município tem um total de 2.626 eleitores aptos para votar.