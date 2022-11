O Boticário reinaugura sua loja em Tenente Portela

Telmo José de Boita, natural de Nonoai, com apenas 26 anos iniciou sua primeira loja O Boticário em Tenente Portela, no ano de 1983. Neste ano, a loja completou 39 anos.

Boita iniciou as atividades de sua loja em um pequeno espaço, em sua residência. Com o crescimento da marca e a procura dos produtos de cosméticos e beleza, a loja foi padronizada em uma sala comercial maior, onde se encontra até hoje, no mesmo endereço, na Avenida Santa Rosa, nº 235, Centro.

Para prestigiar a história de 39 anos de O Boticário no município, a direção e funcionários convidam todos os clientes e amigos para a reinauguração da nova loja, que vai ocorrer no sábado, 26 de novembro, a partir das 8h30min, no mesmo endereço.

Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (55) 3551-1294.