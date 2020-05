Número de mortes por Covid-19 acelera no RS

Em sete dias, o número de óbitos da Covid-19 no Rio Grande do Sul passou de 27 para 49, conforme indica o último boletim epidemiológico, publicado às 19h, nesta terça-feira, pela Secretaria Estadual de Saúde. Desde que o primeiro óbito foi identificado, no dia 24 de março, esta foi a semana mais agressiva em números de vítimas fatais do coronavírus, com praticamente 45% das mortes no Estado tendo ocorrido nos últimos sete dias.

Da data do primeiro óbito, até a última terça-feira, o RS havia identificado 27 óbitos de Covid-19 em 35 dias.

Em casos confirmados, o Rio Grande do Sul passou de 967 para 1350, no mesmo período. Com 383 novos casos identificados, foi também o maior avanço da pandemia em sete dias.

A SES informou 64 novos casos, em relação ao boletim disponibilizado pela manhã. Em 24 horas, foram 94. A doença já atinge, pelo menos, 134 municípios no Rio Grande do Sul. No Estado, 784 pessoas já se recuperaram da Covid-19.

Marau registra alto índice de incidência

Os dados do último boletim da SES colocam o município de Marau, da região norte do Estado, com incidência de 141.9 a cada 100 mil habitantes. A cidade, com população estimada de 44.161 (IBGE), atualizou para 57 o número de casos confirmados de Covid-19, tendo praticamente mais de um caso a cada mil habitantes.