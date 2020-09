Nova equipe de gestão assumirá o Campus Santo Augusto do IFFar para o quadriênio 2020/2024

Márcia Fink é Bacharel em Informática e Mestre em Educação nas Ciências (Unijuí), nascida e residente há 41 anos no município de Miraguaí/RS, docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha Campus Santo Augusto/RS desde 2011. “Há 9 anos atuo como docente na instituição e por 5 anos consecutivos tive função de coordenação/gestão no Campus. Atuei por 1 ano e 6 meses como Diretora de Ensino, experiência essa que me possibilitou colocar meu nome à disposição da Comunidade Acadêmica nas eleições que ocorreram no dia 21 de agosto de 2020, para o cargo de Diretora Geral, quadriênio 2020-2024, oportunidade em que apresentamos a chapa única”, informa a diretora.

Folha Popular – Quantos alunos o IFFar atende atualmente, quantos municípios abrange e quantos servidores trabalham no instituto?

Márcia – Atendemos aproximadamente 937 alunos, de diversos municípios da região (cerca de 38). Atualmente somos 117 servidores, sendo 52 Técnicos Administrativos em Educação – TAEs e 65 docentes.

Folha Popular – Quantos cursos o IFFar oferece?

Márcia – Os cursos ofertados pelo Campus compreendem 12 no total: são 4 cursos Técnicos Médio Integrado (integral diurno) nas áreas de Administração, Agropecuária, Alimentos e Informática; 1 curso Médio EJA/EPT (Proeja) na área de Agroindústria (tarde/noite); 2 cursos Bacharelados em Administração (noturno) e Agronomia (diurno); 2 cursos Tecnólogos em Tecnologia em Alimentos (noturno) e Gestão do Agronegócio (noturno); 2 cursos de Licenciaturas em Ciências Biológicas (noturno) e Computação (noturno); e, por fim, 1 curso de Pós Graduação em Gestão do Agronegócio (noturno/diurno).

Folha Popular – Existe a possibilidade de se abrir novos cursos?

Márcia – Existe um limite que se dá através da relação aluno x professor (RAP), a qual prevê a relação de 20 alunos para cada professor, sendo que o Instituto limita-se a 1.400/70, segundo a legislação vigente, nos impossibilitando expandir a capacidade de atendimento para além dessa relação. No entanto, temos flexibilidade na oferta dos cursos mudando a natureza e nomenclatura. Para cursos de Pós-Graduação, por exemplo, alternamos a oferta de acordo com o previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2019-2026.

Folha Popular – Em sua gestão, quais mudanças pretende implantar?

Márcia – Nosso trabalho será pautado pela gestão democrática, a qual inaugurará um novo ciclo no Campus Santo Augusto do IFFar. Uma gestão que tem como foco as atividades finalísticas da educação, da ciência e da tecnologia, mediadas por relações humanistas, com base nos princípios da comunicação, da participação, da transparência, da pluralidade. Portanto, será uma gestão da participação e do engajamento. Do espírito colaborativo, da mediação de conflitos, da ética como princípio norteador da convivência, em que as pautas serão compartilhadas com a comunidade acadêmica. Prestaremos contas do orçamento anual para a sociedade.

Buscaremos incansavelmente recursos extraorçamentários para dar conta dos projetos que pretendemos implantar no Campus. E ainda, fortalecimento da imagem da instituição junto à sociedade. Aproximação com a comunidade e incentivo a projetos de empreendedorismo e inovação, através do NIT (Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia) e demais órgãos da instituição.

Folha Popular – A crise decorrente da pandemia e a escassez de recursos federais podem comprometer o orçamento do instituto?

Márcia – Já está comprometendo. Temos consciência do desafio que será para a nova gestão o orçamento anual que será ainda mais reduzido. No entanto, prevemos no nosso Plano de Gestão, primeiro, a captação de recursos extraorçamentários para realização de projetos e melhorias, e segundo, a discussão no coletivo sobre o uso racional dos recursos do orçamento anual para o todo da instituição, tendo em vista que o que recebemos do governo federal é insuficiente para mantermos a instituição com qualidade. Entretanto, a gestão entende que precisa lutar junto às instâncias superiores para pleitear recursos para o Campus e faremos isso, sem sombra de dúvidas.

Folha Popular – Qual a importância dos cursos técnicos na preparação dos jovens para o mercado de trabalho?

Márcia – De suma importância! Como já mencionado anteriormente, ofertamos 5 cursos técnicos (4 integrados e 1 na modalidade Proeja, para o público de jovens e adultos). Portanto, as áreas ofertadas são de muita importância para a região, uma vez que somos uma região agrícola, com pequenas e médias empresas, com frigoríficos e ainda inúmeras empresas da área da informática, ou seja, nossos cursos atendem às carências regionais. O que temos que fazer é fortalecer nossas ações educativas para que os nossos egressos (ou seja, formandos) tenham oportunidade de atuar na região, e seguir estudando conosco nos cursos superiores e de pós-graduação que são ofertados pelo Campus.

Folha Popular – Existe interação efetiva da ou das cidades atendidas pelo instituto? Como aprimorar esta relação?

Márcia – Sim existe. No entanto, para aprimorarmos esta relação, entendemos que precisamos melhorar a comunicação e a integração do Campus com a comunidade externa. E faremos através do fortalecimento da imagem positiva da instituição e ainda ampliando as relações do Campus com este público, aproximando-nos da comunidade local e regional, das escolas públicas e privadas, do setor empresarial, dos executivos e legislativos municipais, organizações sociais, Amuceleiro (Associação dos Municípios da Região Celeiro), ACIs (Associações Comerciais e Industriais), entidades municipais, entre outros, com o intuito de levantamento de demandas, planejamento e execução de ações externas articuladas.