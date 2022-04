Na espera de restauração, ERS 330 segue recebendo operações tapa-buracos

Enquanto aguarda as obras de restauração completa – cujos recursos financeiros (R$ 6 milhões) foram anunciados pelo Governo do Estado no dia 25 de fevereiro – a ERS 330 prossegue recebendo operações tapa-buracos para amenizar a precariedade.

Devido às volumosas chuvas ocorridas nas últimas semanas, a rodovia que liga Tenente Portela, Miraguaí e Redentora apresenta inúmeros buracos e imperfeições na pista. Na tarde da quinta-feira (14/4), o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) esteve efetuando o fechamento de buracos existentes no asfalto. Esse trabalho começou em Redentora e seguia em direção à Miraguaí.

Em relação à restauração completa, o DAER informou que ainda não tem data prevista para o início das obras. Através de e-mail, a autarquia estadual afirmou que a empresa responsável pela revitalização da ERS 330 trabalha atualmente na região de Frederico Westphalen, e somente após a conclusão do cronograma por lá é que os funcionários e maquinários serão remanejados para o trecho entre Tenente Portela, Miraguaí e Redentora.

Durante agenda junto ao Governo do Estado na primeira semana de abril, o prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, solicitou a formação de uma segunda frente de trabalho para atuar exclusivamente na rodovia 330. O mandatário, no entanto, não recebeu garantias que seu pedido seria atendido.

A ERS 330 é um dos principais trechos da Região Celeiro. A via estadual é utilizada diariamente para o transporte de pessoas e de mercadorias. Além disso, tem relevância fundamental no escoamento das produções agrícolas.