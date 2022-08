Motorista envolvido no acidente que danificou floreiras em Tenente Portela vai ressarcir o município

Na tarde desta terça, 9, foi emitida a guia de recolhimento no valor de R$ 400,00 decorrente do ressarcimento ao erário do pelos danos causados em duas floreiras da avenida Charrua, no Centro. O motorista voluntariamente procurou a Prefeitura e assinou o termo de confissão de dívida formalizado pelo Município.

O acidente ocorreu no início da noite do domingo, 7, e provocou somente danos materiais. Em menos de um ano, este é o quarto caso em que o autor do estrago ressarce os cofres públicos.

Por outro lado, ainda não foi possível identificar o autor do dano provocado em uma floreira da avenida Redenção. O acidente ocorreu às 6h22min do domingo, 31 de julho. Pelas imagens captadas na câmera de monitoramento instalada na rótula é possível identificar que trata-se de um automóvel Corsa Sedan, de cor branca.