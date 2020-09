Morre Emídio Perondi, ex-deputado federal e ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol

Morreu na noite deste sábado (5) o ex-deputado federal e ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) Emídio Perondi, aos 82 anos. A informação foi confirmada pelo irmão dele, Darcísio Perondi.

Emídio Perondi morreu em casa, por volta das 22h, segundo o irmão, por razões cardioneurológicas. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento. Neste sábado, Perondi havia completado 82 anos de idade.

Nascido em 5 de setembro de 1938, Emídio Perondi foi deputado federal entre 1978 e 1986, pelas legendas da Arena e do PDS. Ele também foi um dos fundadores do Jornal da Manhã, de Ijuí, em 1974. Ele presidiu a FGF entre os anos de 1991 e 2004.

Em nota, o Esporte Clube São Luiz, de Ijuí, onde Perondi foi jogador e presidente, lamentou a morte “de um dos ícones da história” do clube. Perondi foi “uma das grandes pessoas que ajudaram a construir o que hoje” o São Luiz, afirma o clube.

Nota do Esporte Clube São Luiz de Ijuí

Com imenso pesar, comunicamos o falecimento de um dos ícones da história do Esporte Clube São Luiz. Trata-se do ex-jogador e ex-presidente do Rubro, Sr. Emídio Odósio Perondi.

Emídio, além de ser uma das grandes pessoas que ajudaram a construir o que hoje é o Esporte Clube São Luiz, também foi Presidente da Federação Gaúcha de Futebol durante 13 anos, vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol e Prefeito de Ijuí.

As nossas sinceras condolências à família e amigos.

GaúchaZH