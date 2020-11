Ministério da Saúde prorroga o custeio de leitos de UTI adulto no HSA de Tenente Portela

Ministério da Saúde prorrogou, na quinta-feira (12/11), o custeio da manutenção de mais 671 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI adulto) destinados aos pacientes com Covid-19 em dez estados. O investimento chegará a R$ 31,7 milhões.

A prorrogação representa 75,9% dos leitos habilitados para infectados com o vírus no Sistema Único de Saúde (SUS). A ação é parte do apoio estratégico do Governo Federal no atendimento aos entes federados no combate à pandemia.

O Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, receberá R$ 240 mil provenientes do Ministério da Saúde para a manutenção do custeio de cinco leitos de UTI adulto para pacientes com o novo coronavírus.

Cada leito de UTI exclusivo para o atendimento aos pacientes com Covid-19 custa diariamente o dobro do valor habitual para leitos de UTI, passando de R$ 800,00 para R$ 1.600,00. Os gestores dos estados e municípios recebem o valor antes mesmo da ocupação dos leitos.

As medidas fortalecem a rede pública dos estados e municípios, e leva atendimento para a população em todo o país. Os recursos são repassados a partir da publicação das portarias no Diário Oficial da União.