Mesmo sem reajuste da Petrobras, preço da gasolina sobe pela 5ª semana seguida

A gasolina subiu de preço nos postos do país pela quinta semana consecutiva, e voltou a ultrapassar a barreira dos R$ 5,00 por litro, aponta levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A última vez que a gasolina esteve acima de R$ 5,00 foi na segunda semana de setembro.

Entre os dias 6 e 12 de novembro, o preço médio do litro do combustível nas bombas subiu 0,8%, chegando a R$ 5,02, ante R$ 4,98 na semana imediatamente anterior.

Os cinco aumentos seguidos ao consumidor vieram mesmo com a Petrobras mantendo o preço do combustível congelado há 73 dias. A gasolina sobe desde 2 de outubro, quando o litro chegou a R$ 4,79. Desde então, o produto já acumula alta de 4,8% nas bombas. Isso se deve a aumentos praticados por refinarias privadas, como a de Mataripe (BA), da Acelen, empresa do fundo Mubadala, importadores e varejistas.

Também contribuíram para a escalada dos preços do insumo, a alta no preço do etanol anidro, que compõe 27% da mistura da gasolina e, mais recentemente, no início deste mês, o fechamento de estradas. Os bloqueios pressionaram os preços da gasolina nos três estados do sul do país, além de regiões de São Paulo.

Diesel:

O preço do diesel S10 ficou estável em R$ 6,71 por litro no período. O valor do combustível tem flutuado nas últimas semanas alternando entre altas e baixas, mesmo sem mudanças nos preços praticados pela Petrobras nas refinarias.

Gás de cozinha:

O valor do botijão de 13 quilos de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), ou gás de cozinha, subiu 0,5%. O valor pago pelos consumidores subiu de R$ 109,86, na semana passada, para média de R$ 110,42 entre os dias 6 e 12 de novembro. Assim como o diesel, esse preço tem variado, mesmo sem mudanças nos preços da Petrobras.