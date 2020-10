Mapa definitivo do distanciamento controlado tem três regiões em amarelo e 18 em laranja

O Gabinete de Crise confirmou, na tarde da segunda-feira (19/10), o mapa do modelo de distanciamento controlado divulgado na sexta-feira (16/10).

Sem o recebimento de recursos, o mapa definitivo da 24ª rodada segue com três regiões com risco baixo, em cor amarela, e 18 regiões com risco médio, em bandeira laranja. As regiões Covid em bandeira amarela são Bagé, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões. As bandeiras são válidas da 0h de terça-feira (20/10) até as 23h59min do dia 26 de outubro.

Essa foi a terceira vez que o mapa preliminar não recebeu pedidos de reconsideração. As outras duas ocorreram na 21ª e na 22ª rodada. A queda no número de solicitações se deve ao sistema de cogestão, além da redução nos indicadores do avanço da doença, que trouxe a predominância da bandeira laranja.