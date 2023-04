Mais de 2.100 cooperados participaram do roteiro assemblear do Sicoob Creditapiranga 

Durante o mês de março de 2023, o Sicoob Creditapiranga promoveu roteiro assemblear para prestação de contas, com 6 pré-assembleias nas cidades de atuação da cooperativa em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Para encerrar o ciclo assemblear, a cooperativa realizou no dia 30 de março de 2023, na Sociedade Imigrantes em Itapiranga/SC, as Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária. Nos eventos, 2.193 cooperados acompanharam a apresentação dos números alcançados em 2022 e das ações desenvolvidas ao longo do ano que passou.

Para o Diretor Administrativo Gilvane Kern, estar presente nas comunidades está na essência e no propósito do Sicoob. “Sempre dizemos que o calor humano, o olho no olho, o chamar pelo nome, é o que buscamos e queremos. É isso que encontramos a cada evento do roteiro assemblear, além de um momento de transparência, é o momento de ouvirmos as demandas e confraternizarmos. Isso é ser cooperativo, construindo comunidades e sociedades melhores”, conclui.

O Sicoob Creditapiranga encerrou o exercício de 2022 com mais de 27 mil cooperados, administrando R$ 752 milhões em ativos e com um resultado de mais de R$ 8,2 milhões, sendo que, após as destinações estatutárias, R$ 2,6 milhões serão distribuídos no capital social dos cooperados de acordo com sua movimentação. Ao final de 2022, também já haviam sido creditados R$ 2,6 milhões, em função de pagamento de juros ao capital social.

Os principais números findos em 31/12/2022 são: Capital Social R$ 48,5 milhões; Depósitos totais R$ 515,8 milhões; Operações de crédito – recursos próprios R$ 382,8 milhões. Em 2022, o Sicoob Creditapiranga contava com 11 agências, sendo uma digital. A evolução dos números reflete a confiança dos associados na cooperativa, que segue em expansão, promovendo a inclusão das pessoas no sistema financeiro, à democratização do crédito e a justiça financeira.

Durante a Assembleia Geral Ordinária foi realizada eleição para o Conselho Fiscal para o mandato de 2023/2025, ficando assim composto: Cristina Mayer Kunz, Marlise Baumgratz Wassmuth, Orlando Royer (Conselheiros Efetivos) e Cornélio Schonhals (Conselheiro Suplente).

Segundo Simplício Meurer, presidente do Sicoob Creditapiranga, o ano de 2022 marcou de forma especial as nossas vidas. “Completamos 90 anos, tendo a oportunidade de compartilhar esse momento festivo com quem faz parte dessa história, os familiares dos fundadores, profissionais da cooperativa, conselheiros, cooperados, entidades cooperativas e demais parceiros. Por meio de diversas atividades especiais, impactamos mais de 8.000 pessoas.”

Desafios, mudanças e adaptação também fizeram parte do contexto do Sicoob Creditapiranga em 2022, ressalta Simplício Meurer: “grandes desafios exigiram resiliência e a necessidade de reaprender e reformular nossa maneira de trabalhar. Mas, das coisas que não mudam ou que só evoluem com o tempo, está a nossa presença na comunidade através de projetos sociais, além do investimento em nossos profissionais, para atender de forma eficiente e humana os nossos cooperados”, finaliza Meurer.

Nosso trabalho segue baseado em nossa missão, promover soluções e experiências inovadoras e sustentáveis por meio da cooperação, trabalhando para o desenvolvimento dos cooperados e de toda a comunidade. Seguimos em 2023, escrevendo com muito orgulho essa história de cooperação.

Seja um cooperado – Com mais de 4 mil pontos de atendimento físico pelo Brasil, o Sicoob oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, entre outras soluções financeiras. Além do atendimento presencial, a instituição financeira cooperativa tem forte atuação por meio dos canais digitais, com acesso prático e rápido pelo App Sicoob.

Fonte: Assessoria de Comunicação do Sicoob Creditapiranga SC/RS