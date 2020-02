Mais de 1,1 mil leitos do SUS foram fechados nos últimos quatro anos no RS

O Rio Grande do Sul perdeu mais de 1,1 mil leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) nos últimos quatro anos. Os dados são do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), referentes ao período de dezembro de 2015 a dezembro de 2019, e foram obtidos pela RBS TV via Lei de Acesso à Informação (LAI).

Conforme a reportagem, foram extintos 439 leitos clínicos, 361 cirúrgicos e 362 na área pediátrica no período. A redução ocorreu principalmente nos hospitais que dão atendimento de baixa e média complexidades.

O único crescimento foi registrado em unidades de terapia intensiva (UTIs), com 18 leitos novos.

A principal causa apontada pelo Conselho Regional de Medicina do RS (Cremers) para a situação é a crise financeira. Com falta de recursos, alguns hospitais até fecharam as portas nos últimos anos.

O Ministério da Saúde informou que, em 2019, habilitou 55 novos leitos em oito unidades hospitalares do Rio Grande do Sul, zerando a lista de pedidos de habilitação pendentes para o Estado.