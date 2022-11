LISETE BISON ASSUME A SECRETARIA DE SAÚDE DE TENENTE PORTELA

Uma coletiva de imprensa marcou na manhã desta sexta, 4, o anúncio da nova secretária de Saúde e Saneamento de Tenente Portela. A pasta terá à frente a ex-diretora do Hospital Santo Antônio, Lisete Cristina Bison. A confirmação foi feita pelo prefeito, Rosemar Sala, em evento que contou com a participação de profissionais de vários veículos de comunicação.

Sala destacou que deposita total confiança na nova gestora que possuiu uma vasta experiência na área. O prefeito também aproveitou para agradecer a ex-secretária Magna Sinhori, e a ex-adjunta, Indaiara Wisniewski, pelo trabalho realizado frente a esta importante pasta.

O chefe do Executivo também anunciou que o vice-prefeito, Leônidas Balestrin, assumirá concomitantemente com as suas funções, a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Nide, já vinha dando atenção a pasta desde a saída de Mauro Ludwig, que em junho retornou a Câmara de Vereadores.

Outra definição é de que neste momento a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo ficará interinamente sob o comando do secretário de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias. O prefeito destacou que também buscará pessoalmente estreitar as relações com empreendedores locais. Sala, fez questão de agradecer o trabalho desenvolvido por Elisangela Lutz, que deixou a Secretaria nesta semana e ainda por Leonardo Siqueira, que foi o gestor ao longo do ao passado.

LISETE CRISTINA BISON: graduada em administração, pós-graduada em marketing e pós-graduada em administração hospitalar; MBA em auditoria em saúde e em gestão de pessoas. Em seu currículo profissional destaque para os 30 anos de atividades junto a Associação Hospitlar Beneficente Santo Antônio. Nos últimos 19 anos foi a administradora da instituição hospitalar.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela