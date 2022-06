Lançamento do edital do concurso para professores da rede estadual está previsto para julho

O edital do concurso para professores da rede estadual do Rio Grande do Sul deve ser lançado até o fim do mês de julho deste ano, de acordo com a Secretaria Estadual da Educação (Seduc).

À reportagem de GZH, a pasta informou, ainda, que serão disponibilizadas 1,5 mil vagas e que as provas devem ocorrer ainda em 2022. As contratações foram autorizadas em janeiro de 2021 pelo então governador Eduardo Leite, durante anúncio de realização de concursos para preencher 3.429 vagas no serviço público do Estado.

Ainda conforme a Seduc, o concurso público para professores está em fase de contratação da banca examinadora. De acordo com o governo estadual, último concurso para professores estaduais ocorreu em 2013 e nomeou, até 2017, 9.469 educadores.

O Cpers Sindicato, que representa a categoria no Estado, entende como “urgente” a realização do concurso público para professores ainda neste ano. De acordo com Alex Saratt, presidente em exercício da entidade, a regularidade na realização de concursos públicos é importante para dar oportunidade de efetivação aos contratados de forma temporária e aos formandos em licenciaturas, além de suprir vagas abertas por aposentadoria e exoneração.

— O ideal seria concursar todos os professores e funcionários, utilizando o expediente da contratação temporária somente naquelas circunstâncias realmente emergenciais, e incluir funcionários — afirma.