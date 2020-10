JBS oferece cerca de 130 vagas de emprego em Itapiranga

A JBS está com mais de 600 oportunidades de emprego em aberto em suas fábricas em Santa Catarina. As unidades localizadas nos municípios de Forquilhinha, Ipumirim, Itaiópolis, Itajaí, Itapiranga, Lages, Pouso Redondo, Salto Veloso, São José, São Miguel do Oeste e Seara, estão com processos seletivos para novas contratações.

As oportunidades são para as áreas operacionais e administrativas e é desejável ter exercido a atividade anteriormente. Porém, os interessados sem experiência prévia também podem participar do processo seletivo, pois a companhia oferece capacitação técnica para as vagas de operador de produção.

– Itapiranga (aves):

Mais de 100 vagas disponíveis para diversas funções na linha de produção. Interessados podem se dirigir à unidade (Rua do Comércio, 1.319), munidos de documentos pessoais. Mais informações pelos telefones (49) 3678 8067 ou 3678 8006.

– Itapiranga (suínos):

São 30 vagas para operador de produção. Interessados podem ir até a unidade (Rodovia ITG 060, Linha Santa Fé Alta), munidos de documentos pessoais, para preenchimento de ficha, ou ligar no telefone (49) 3194 2000 para mais informações.