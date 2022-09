Instalando o COLAB você estará ajudando os municípios a conseguir castramóveis

Precisamos de uma ajuda sua! Está em andamento a Consulta Popular do Estado do RS. Neste momento, a população pode sugerir projetos ou apoiar projetos de outras pessoas, através de uma rede social denominada COLAB.

É simples você participar, basta instalar o aplicativo, e apoiar (curtir) uma ou mais propostas.

Os 21 municípios da região Celeiro estão se empenhando para comprar unidades castra-móveis com o intuito de controlar a população de cães e gatos.

Se você simpatiza com essa iniciativa, ajude-nos, curtindo as duas propostas que tratam disso. Se ela for a mais apoiada, irá direto para cédula de votação oficial.

O primeiro passo é instalar o aplicativo COLAB neste link:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=thirtyideas.colab_android

iOS: https://apps.apple.com/br/app/colab/id609666061. Após, é só se cadastrar e apoiar as duas propostas, clicando nos links a seguir:

Proposta 1: https://colab.app.br/event/400742

Proposta 2: https://colab.app.br/event/392579

Vale ressaltar que há muitos outros projetos no COLAB que também poderão ter seu apoio.