Incêndio no lado argentino deixa Parque Turvo em alerta

Desde o sábado bombeiros argentinos trabalham para tentar apagar um incêndio florestal que atinge a área de mata do Parque do Provincial Moconá, em El Soberbio na Argentina que faz divida com o Parque Estadual do Turvo em Derrubadas. Os dois parques são divididos pelo Rio Uruguai, sendo o salto do Yucumã atração turística nos dois países.

As chamas estão a cerca de 5 quilômetros do Parque do Turvo o que colocou a equipe do lado brasileiro em alerta, pois, apesar da divisa pelo Rio Uruguai, existem casos de incêndios florestais que acabam ultrapassando as margens, muitas vezes com fagulhas de labaredas que são projetadas entre uma margem e outra.

O trabalho de controle das chamas é intenso no lado argentino, com bombeiros, brigadianos, guardas e voluntários.