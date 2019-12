HSA é contemplado com veículo adaptado para transporte de cadeirantes

A Secretaria da Saúde (SES) entregou equipamentos para o atendimento de urgências e quatro furgões para o transporte de cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção. Ao todo foram beneficiadas 45 cidades do Estado. Os equipamentos, como desfibriladores e incubadoras neonatais, serão utilizados por bases do Samu e em Prontos Atendimentos. Já os veículos foram destinados a entidades que prestam atendimento a pessoas com necessidades especiais.

Na cerimônia de entrega, no dia 10/12, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, disse esperar que os itens sejam de grande importância no atendimento à população. “Com isso queremos reforçar e qualificar os serviços de urgência e emergência do Estado, assim como o trabalho de excelência dessas quatro entidades que prestam apoio a pessoas com necessidades especiais”, completou a secretária.

Os furgões são do modelo Renault Master adaptados com plataforma de acessibilidade para o transporte de cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção. A capacidade é para até três cadeirantes no veículo, além de seis passageiros e o motorista. A aquisição dos bens foi feita pelo Ministério da Saúde.

O Hospital Santo Antônio de Tenente Portela foi brindado com um destes veículos, qual será utilizado para um melhor atendimento aos usuários da casa de saúde.

FONTE: Secretaria de Saúde do RS