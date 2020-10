Hospital Santo Antônio retoma as consultas e cirurgias eletivas

Em um vídeo publicado no Facebook, a presidente do Hospital Santo Antônio (HSA), Mirna Braucks, anunciou a retomada gradativa das consultas eletivas de todas as especialidades e das cirurgias eletivas na instituição em Tenente Portela. Esses procedimentos tinham sido paralisados em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Segundo a gestora, o retorno destes serviços é resultado da autorização concedida pelos governos Federal e Estadual. — Os pacientes que precisam do Hospital Santo Antônio já podem procurar as secretarias da saúde dos municípios parceiros ou as coordenadorias regionais de saúde — disse Mirna Braucks.