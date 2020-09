Por volta das 0h e 59min, da madrugada de segunda-feira, um homem de meia idade entrou no prédio péla porta da frente, que está com defeito a mais de um mês, e acessou a garagem.

Abriu alguns carros e, de posse de um controle do portão, roubou uma motocicleta e roupas de um dos veículos e o capacete de uma outra moto que estava na garagem e fugiu do local. Foram levadas as chaves de uma Parati com o controle do portão.

A polícia investiga o caso.