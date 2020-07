Homem é socorrido após atirar com arma de fogo contra si em Três Passos

Um homem foi socorrido após ter atirado com uma arma de fogo contra si em seu apartamento no município de Três Passos.

Segundo informações extra oficiais, o fato teria acontecido na noite de domingo 19 de julho, por volta das 20h 30.

As informações são conta de que o homem teve ferimentos graves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Três Passos e encaminhado ao hospital de Caridade do município. A Polícia Civil esteve no local onde aconteceu o fato na rua Gaspar Silveira Martins no centro.

Fonte: Com informações Três Passos News