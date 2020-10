Um homem, de idade e identidade não reveladas pela polícia, foi preso nesta terça-feira, 20, acusado de porte ilegal de arma de fogo em Três Passos

O cerceamento da liberdade do acusado ocorreu em uma estrada, às margens da BR 468, quando os Policiais Militares, após efetuarem a abordagem, encontraram no interior do veículo, um revólver calibre 38, com seis projeteis.

O condutor foi preso em flagrante e conduzido para Delegacia de Polícia para registro.