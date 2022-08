Gurias do Yucumã vencem e encaminham classificação no Gauchão Feminino 2022

Ao derrotar o Elite por 2 a 0 na tarde do domingo (7/8), as Gurias do Yucumã se isolaram ainda mais na liderança do Grupo A e encaminharam a classificação à próxima fase do Gauchão Feminino 2022.

A partida disputada no CT Futebol com Vida em Três Passos – com mando de campo da equipe de Santo Ângelo – começou movimentada. Antes dos cinco minutos da etapa inicial, os dois times já tinham criado chances para abrir o placar.

Mesmo jogando fora de casa, o selecionado de Tenente Portela ditava o ritmo do confronto e marcou o primeiro gol aos 21 minutos. Vanice arrancou pelo lado esquerdo de ataque e tocou para Renata. A camisa 9 dominou e chutou de fora da área. A goleira adversária ainda encostou na bola, mas não impediu que ela entrasse.

A vantagem no placar foi ampliada no final do primeiro tempo. A zagueira Vaz lançou para frente, Renata disputou com a defesa do Elite e a bola sobrou para Aninha, que dentro da área, só desviou da goleira: 2 a 0.

Estreando na competição e perdendo, o Elite tentou reagir na etapa complementar e teve a oportunidade de descontar no placar aos 14 minutos. Kellen invadiu a área e foi derrubada. Pênalti. Ela mesma bateu e a bola acertou o travessão.

Com o triunfo, as comandadas do técnico Tiago Rodrigues chegaram aos 12 pontos – quatro vitórias e 21 gols marcados. Elite e Guarany de Bagé têm seis pontos cada. Os dois times se enfrentam nas rodadas de 14 e 21 de agosto.

As Gurias do Yucumã só voltam à campo no dia 28 deste mês, quando receberão o Elite no estádio do Miraguai em Tenente Portela.