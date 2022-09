Gurias do Yucumã arrancam com vitória na 2ª fase do Gauchão 2022

Com gols de Ana Júlia, Luana e Bianca (duas vezes), as Gurias do Yucumã venceram o Oriente na estreia da segunda fase do Gauchão Feminino 2022. Carol e Beth marcaram para o selecionado de Canoas. O jogo foi disputado na tarde do domingo (18/9), no estádio do Miraguai em Tenente Portela.

Com o resultado, a equipe do técnico Tiago Rodrigues está na vice-liderança do hexagonal – mesma pontuação do Juventude de Caxias do Sul, mas perde no saldo de gols. A rodada será completada no dia 28 deste mês, com a partida entre Internacional e Grêmio.

As Gurias do Yucumã voltam à campo no domingo (25/9) para enfrentar o Juventude. O duelo acontecerá no estádio do Miraguai em Tenente Portela, a partir das 15 horas.