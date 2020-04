Governo determina o fechamento de comércios até o dia 15 de abril em todo o Rio Grande do Sul

O Governo do Estado determinou, na noite desta terça-feira (31/03), o fechamento de todo o comércio no Rio Grande do Sul até o dia 15 de abril. A decisão foi anunciada, via transmissão ao vivo, pelo governador Eduardo Leite, e será publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado da quarta-feira (01/04).

– É justamente agora que devemos ser mais rigorosos e não afrouxar restrições. Concluímos, com base em dados da evolução do vírus e estudos técnicos, que essa é a hora de estabelecermos a uniformidade nas restrições ao contato no Rio Grande do Sul. Estamos vendo mais pessoas e mais municípios nos quais o contágio se confirma e precisamos manter esses cuidados para termos mais tempo para fortalecer a nossa rede de atenção hospitalar – explicou Eduardo Leite.

Serviços essenciais, que garantem alimentação, telecomunicações, saneamento básico e cuidados médicos, além da atuação de outros profissionais que são considerados imprescindíveis, estão mantidos, conforme já estabelecido nos decretos já publicados nas últimas semanas.

O governador voltou a explicar que, nas próximas semanas, o Estado deverá receber kits de testagem, testes rápidos, respiradores para UTI e outros equipamentos que auxiliarão no tratamento das pessoas que tenham o Covid-19.

– Neste momento em que estamos observando a evolução dos dados, adquirindo equipamentos, melhorando a gestão dos dados sobre as internações, é fundamental que a população siga reduzindo o contato e a circulação ao mínimo possível – ressaltou Eduardo Leite.

A determinação passará a valer a partir da publicação do decreto nesta quarta-feira.

FONTE: SECOM-RS