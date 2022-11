Gestante, o ECA também é para proteger você

POR: KEDI LETICIA BAGETTI – DEFENSORA PÚBLICA

Muitos pensam que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz disposições apenas para proteger os menores de 18 anos. No entanto, a proteção aos direitos da criança e do adolescente começa antes mesmo do seu nascimento, sendo garantidos direitos à gestante. E aqui nem me refiro a direitos de ordem trabalhista ou securitária, ou então àqueles direitos de preferência em filas ou assentos de ônibus, mas direitos sociais que garantam a ela e ao nascituro tranquilidade para pleno desenvolvimento da gestação.

Em reforma realizada no ECA em 2016 foram ampliadas as previsões de acesso da mulher aos programas e políticas de saúde, englobando o planejamento reprodutivo e, às gestantes, orientação para nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.

É nessa etapa que a gestante recebe orientações sobre o aleitamento materno, alimentação complementar e demais orientações para que a criança tenha garantido o seu desenvolvimento pleno, favorecendo, inclusive, a criação de vínculos afetivos. O estatuto também garante à gestante e parturiente o direito de ter consigo um acompanhante durante o pré-natal, trabalho de parto e pós-parto imediato.

Todas essas medidas têm como objetivo dar todo o suporte clínico à gestante, sendo garantido pelo Poder Público o tratamento humanizado à mulher que, sabidamente, passa por uma transformação em sua vida, não apenas corporal ou hormonal, mas também social.

Nesse contexto que se mostra de extrema importância a garantia do acompanhamento psicológico da gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Essa assistência psicológica deve ser garantida inclusive àquelas gestantes que, por qualquer que seja o motivo, manifestem o desejo de encaminhar o nascituro para adoção, o que deve ser feito com acompanhamento do Poder Judiciário, sem qualquer tipo de constrangimento à mulher.

Todo esse acompanhamento se mostra imprescindível para garantir uma gestação saudável, sem traumas à gestante e ao nascituro, e possivelmente evitará a ocorrência de atos de violência obstétrica.

Mas isso será assunto para a próxima semana.