Fogo destrói lavoura no Noroeste do RS

m incêndio cujas causas ainda são desconhecidas destruiu uma lavoura na localidade de Linha Guaramim, interior de Almirante Tamandaré do Sul. As chamas teriam iniciado por volta das 14h e no momento em que foi acionado, o Corpo de Bombeiros Militar atendia a outra ocorrência, semelhante, num matagal próximo da BR 285, às margens da Avenida das Indústrias, em Carazinho.

Segundo informações repassadas pelos militares, no incêndio no município vizinho foram atingidos cerca de 20 hectares, 12 deles com trigo e os demais com resteva. Até lá foi deslocado um dos caminhões da corporação. Segundo esclarecido pelos militares, este tipo de incêndio é combatido com a construção de aceiro ao redor das chamas.

No caso do fogo combatido às margens da BR 285, acredita-se que ele tenha começado com a incineração de lixo que havia nas proximidades. Os bombeiros levaram cerca de quatro horas para combatê-lo.

Fonte: Mara Steffens | Diário da Manhã