Fisiculturista portelense Andressa Rossetti, atleta da Academia Fitness Experience, conquista títulos e eleva o nome do município

A atleta fisiculturista, Andressa Rossetti, que representa a Academia Fitness Experience e o município em campeonatos de fisiculturismo, participou no dia 5 de novembro do Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo em Blumenau/SC. Ela conquistou o primeiro lugar (Top 1) na categoria acima de 163cm, segundo lugar (Top 2) na categoria estreantes e segundo lugar (Top 2) na categoria acima de 30 anos. Essas conquistas a classificaram para o Campeonato Brasileiro, que ocorreu em Curitiba/PR no dia 12de novembro. Em Curitiba, Andressa conquistou o terceiro lugar (Top 3) na categoria welnnes, acima de 163 cm, e em terceiro (Top3) na categoria única, novice welnnes. Com as premiações, conquistou vaga para o Campeonato Sulamericano nas três primeiras colocações, que vai ocorrer no dia 26 de novembro em São Paulo.

Conforme Andressa, “o fisiculturismo é um esporte encantador, muito difícil, pois precisa de dedicação diária, sem erros. Eu amo muito, mas, ao mesmo tempo, é bem caro. O sonho do Sulamericano provavelmente vai ficar para o próximo ano. Agradeço a todos que me ajudaram de alguma forma e o maior pagamento é poder influenciar de alguma maneira as pessoas a praticarem atividades físicas e se alimentarem de forma saudável. Muito além da estética, é ganho de saúde”, finaliza a atleta.