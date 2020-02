FGF anuncia Gre-Nal para as 16h30min do próximo sábado

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou nesta terça-feira o horário do Gre-Nal que decidirá um dos finalistas do primeiro turno do Gauchão. Segundo o repórter da Rádio Guaíba Rafael Pfeifer, o clássico, agendado para sábado, será realizado às 16h30min. O outro jogo, que reunirá Caxias e Ypiranga de Erechim no domingo, ocorrerá às 16h. As duas partidas valem pela Taça Coronel Ewaldo Poeta.

Antes do Gre-Nal, o Inter terá de enfrentar a Universidad de Chile, na caminhada por um lugar na fase de grupos da Libertadores. O Colorado precisa vencer, já que nenhum resultado de empate o favorece. Um novo 0 a 0 levará a decisão para os pênaltis e uma igualdade a partir de 1 a 1 dará a classificação aos chilenos.

O Grêmio terá a semana cheia de trabalho, com a tarefa de acertar a equipe após a surpreendente derrota para o Aimoré. A tendência é de mudança na escalação titular, uma vez que os atletas que estiveram com a seleção brasileira no Pré-Olímpico ficarão à disposição do técnico Renato Portaluppi.