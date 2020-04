Farmacêutica anuncia potencial vacina para a Covid-19

A gigante farmacêutica Johnson & Johnson anunciou, em comunicado nesta segunda-feira, ter encontrado uma forte candidata a vacina da Covid-19. Conforme a empresa, os testes em pacientes devem começar até setembro, podendo a imunização chegar ao mercado no começo do ano que vem.

Conforme a Johnson & Johnson, os procedimentos para oferecer a vacina ocorrem num período bastante acelerado para o usual em termos e imunizações. Cerca de 1 bilhão de doses deverão ser oferecidas assim que o medicamento tiver liberação nos órgãos sanitários.

Para chegar à dose imunizadora, a Johnson & Johnson pesquisou em parceria com o Departamento de Saúde dos Estados Unidos, num projeto de US$ 1 bilhão. Apesar do potencial da vacina, a farmacêutica salientou que seguem as pesquisas de remédios que combatam a infecção em pacientes que já contraíram a Covid-19.