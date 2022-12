Estado custeará aquisição de equipamentos para o centro cirúrgico do HSA

A Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, vai receber R$ 621.799,98 do Programa Avançar do Governo do Estado para aquisição de equipamentos hospitalares do centro cirúrgico.

O convênio que institui o repasse foi assinado, de forma virtual, na terça-feira (13/12), pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, e pela presidente do HSA, Mirna Braucks. Serão adquiridos aparelhos de anestesia, focos cirúrgicos, quatro macas hidráulicas e um bisturi cirúrgico.

— Investir no Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, é ter a certeza de que estamos investindo nas pessoas, porque esse hospital faz entregas de qualidade. É um orgulho para o Rio Grande do Sul, inclusive no cuidado com a população indígena — disse Arita Bergmann.

Participaram do ato por videoconferência, o prefeito em exercício de Tenente Portela, Jaine Sales; a gestora da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, Marly Vendruscolo; e o diretor executivo do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS/RS), Diego Espindola.