EMOÇÃO MARCA SHOW DE DÉLCIO TAVARES EM TENENTE PORTELA

O show do portelense Délcio Tavares marcou na última sexta, 23, o encerramento da programação do Natal da Feliz Cidade, em Tenente Portela. As festividades tiveram início no dia 16 e ocorreram na Praça Professor Alibindo Rigon.

A apresentação foi marcada por muita emoção. Délcio reencontrou amigos da infância e dividiu com todos a alegria em cantar em sua terra natal. Foram duas horas de espetáculo, com um repertório composto por grandes clássicos de sua carreira e também canções alusivas ao Natal.

O prefeito, Rosemar Sala, e o vice-prefeito, Leônidas Balestrin, entregaram uma condecoração ao cantor. O ato representou o reconhecimento do Município que tem em Délcio Tavares um de seus filhos mais ilustres.

A noite também foi marcada pelo sorteio final da campanha Natal Encantado da ACI que distribuiu vários prêmios. A programação do Natal da Feliz Cidade, promovida pela Prefeitura Municipal, oportunizou mais uma vez um espaço de integração da comunidade. Foram oito dias de atividades que contemplaram todos os públicos.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela