Em reunião da Amuceleiro, presidente da AL-RS destaca federalização da RSC 163

Prefeitos congregados pela Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro) participaram, na sexta-feira (22/05), da 2ª Assembleia Geral por videoconferência. A reunião virtual teve como convidados, o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), Covatti Filho; e o deputado Ernani Polo, presidente da Assembleia Legislativa (AL-RS).

Em sua manifestação, Covatti Filho destacou o anúncio da nova resolução com disposições do programa Troca-Troca de Sementes, edição 2020/2021.

– A principal novidade é o desconto de 12,5% sobre o preço da saca cobrado no ano passado. Serão disponibilizadas 53 cultivares, sendo 21 de milho híbrido convencional, 21 de milho híbrido transgênico e 11 de sorgo, fornecidas por empresas integrantes do programa – ressaltou o secretário.

Segundo Covatti Filho, foi necessário um grande empenho da SEAPDR para possibilitar que os produtores do Rio Grande do Sul pudessem adquirir mais sementes para a próxima safra sem aumentar o desembolso.

O presidente da AL-RS enfatizou a abertura, no início deste mês, do processo de federalização do trecho da RSC 163 que liga os municípios de Tenente Portela, Vista Gaúcha e Barra do Guarita.

– A obra é uma antiga demanda dos prefeitos da Região Celeiro, pois a federalização é necessária para a construção da ponte sobre o Rio Uruguai, entre Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC), que facilitará o trânsito e poderá proporcionar grande desenvolvimento econômico para os 21 municípios filiados à Amuceleiro – frisou Ernani Polo.