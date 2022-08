Eduardo Leite prestigia a Feporli, reúne-se com o prefeito e secretários na Prefeitura Municipal e visita o HSA

O candidato do PSDB ao governo gaúcho, Eduardo Leite, esteve em Tenente Portela na tarde de quinta-feira, 11, para uma série de compromissos. O ex-governador foi recebido de maneira calorosa por dezenas de alunos, professores, servidores da Escola Estadual Sepé Tiarajú, pelo prefeito Rosemar Sala e seus secretários municipais ao visitar a Feira Portelense do Livro (Feporli). Leite percorreu os estandes do evento, tirou fotos e ouviu as demandas da comunidade.

Em seguida, o ex-governador reuniu-se com o prefeito e seus secretários na Prefeitura Municipal e falou sobre os investimentos no município e na região.

“O nosso governo virou o jogo e isso permite que estejamos nos reaproximando cada vez mais dos municípios, que é onde a vida acontece. Aqui em Tenente Portela e região temos uma série de obras com participação do governo do Estado, com recursos do caixa, algo que muitos não imaginavam ser possível”, destacou Leite.

Tenente Portela foi contemplada com recursos de quase R$ 1 milhão do programa Pavimenta, além de obras para reforma e melhoria de espaços esportivos e qualificação do Hospital Santo Antônio (HSA). No fim da tarde, Leite esteve no hospital para conversar com a equipe técnica da instituição.

“Estamos aportando mais de R$ 2 milhões para reforma e ampliação do serviço de imagem e qualificação da lavanderia do hospital. Essas eram demandas importantes da comunidade e elas estão sendo atendidas”, explicou o ex-governador.

Na quinta-feira, Leite também visitou os municípios de Palmeira das Missões, Seberi e Frederico Westphalen. Após os compromissos em Tenente Portela o ex-governador foi cumprir agenda em Três Passos.