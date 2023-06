Economia Solidária volta a colocar Santa Maria como destaque internacional de 7 a 9 de julho

A cidade de Santa Maria, na região central do RS, volta a ser a Capital Mundial da Economia Solidária, entre os dias 7 e 9 de julho, mantendo acesa a chama dos ideais do Fórum Social Mundial. A 29ª Feira Internacional do Cooperativismo e da Economia Solidária (Feicoop) é um dos maiores e mais tradicionais eventos voltados ao segmento. Este ano, espera receber mais de 100 mil visitantes em seus três dias de programação.

Realizada pelo Projeto Esperança/Cooesperança e Rede Esperança da Arquidiocese de Santa Maria, contando ainda com a participação da Prefeitura Municipal, Universidade Federal de Santa Maria e Instituto Federal Farroupilha, e com o apoio de mais de uma dezena de organizações sociais, movimentos populares e coletivos de diversos segmentos, a Feicoop novamente faz o chamado para a construção da sociedade do bem viver e o estabelecimento de uma ética planetária.

“É um grande espaço de articulação, debate, troca de ideias, experiências de comercialização solidária direta dos empreendimentos, da agricultura familiar camponesa, das agroindústrias familiares, dos catadores e catadoras, dos povos indígenas, dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade”, expressa o coordenador do evento, José Carlos Peranconi, citando a carta-convite que foi emitida no lançamento da Feicoop 2023.

“Também é um grande espaço de articulação nacional e internacional, onde o trabalho e a organização, através dos fóruns regionais e locais da economia solidária, estão acima do capital, motivando assim a consciência de um comércio justo, consumo ético e solidário, no fortalecimento da segurança alimentar nutricional sustentável”, afirma ainda o documento norteador.



O palco da feira será novamente espaço aberto para as mais diversas manifestações da cultura popular / Foto: Corbari/Brasil de Fato

Muitas mãos somadas – “Consideramos que este é o momento de dar mais um passo na retomada, depois do período em que enfrentamos tantas dificuldades”, afirma Zeca. O coordenador relembrou que o período da pandemia obrigou o evento a realizar uma edição totalmente online, outra edição no ano seguinte de forma híbrida e somente no ano passado foi retomado o evento presencial.

“Estamos muito tranquilos com a organização da feira e com grande expectativa para a participação tanto de expositores quanto de público”, acrescentou, indicando que já há a confirmação de mais de 600 inscrições de grupos e empreendimentos, o que supera em aproximadamente 20% os números da edição passada. Já estão confirmados empreendimentos solidários, entidades parceiras e apoiadoras, gestores públicos, associações, cooperativas, agroindústrias familiares, comunidades quilombolas, grupos e cooperativas de catadores e catadoras, comunidades Indígenas, artesãos, floricultores, fóruns de economia solidária, grupos e projetos ligados a universidades e institutos, empreendimentos da agricultura familiar e camponesa, briques e feiras locais e regionais, entre outros coletivos.

Embora a programação ainda não esteja totalmente fechada, já há a certeza de que um dos pontos centrais desta edição serão os eventos paralelos. “Além das atividades de vendas e exposição, temos as atividades de formação com grandes seminários, oficinas e rodas de conversa, sempre relembrando o que nos ensinou Irmã Lourdes ao afirmar que a Feicoop é uma experiência aprendente e ensinante.”

As atividades, como de costume, seguirão o princípio da autogestão, agregando e fazendo prevalecer os conceitos de coletividade, sustentabilidade e solidariedade. “A Feicoop é uma feira que acolhe, isso é muito importante para nós. Eu como coordenador, junto com a equipe, me sinto bem tranquilo. Estamos com muito trabalho, muita correria, mas tudo vai dar certo e mais uma vez a Feira de Santa Maria será o ponto alto da economia solidária no RS.”



A feira tradicionalmente oferece espaço para os movimentos sociais exporem e comercializarem sua produção / Foto: Jorge Leão/Brasil de Fato

No balanço prévio da comissão organizadora já foram identificados além dos empreendimentos voltados à comercialização, inscrições voltadas à realização de seminários, encontros, reuniões, oficinas, atividade de cultura, atividades artísticas, além de entidades, gestores públicos, caravanas e voluntários. A Feicoop convoca todos os seus participantes ao compromisso de fortalecer práticas e convicções importantes, como a não comercialização de produtos com aditivos químicos, agrotóxicos, nenhum tipo de refrigerante ou bebidas alcoólicas e nem o consumo de cigarros, motivando o consumo de produtos naturais e ecológicos em favor da qualidade de vida e saúde.

Preparativos em ritmo acelerado – Questionado acerca da infraestrutura, o coordenador garantiu que os trabalhos estão adiantados, o que dá segurança às equipes da organização em garantir maior comodidade para os participantes nos dias do evento. Dois destaques apontados são as obras na melhoria da infraestrutura do Parque da Medianeira e a instalação de novos espaços para ampliação de setores. Já na setorial da gestão os trabalhos seguem de forma intensa na garantia da viabilidade econômico-financeira do evento, buscando patrocínios de empresas e organizações, bem como emendas parlamentares e um grande número de voluntários.

Uma das novidades da 29ª edição será um novo pavilhão destinado às agroindústrias. “Sempre tivemos um local destinado para a agroindústria familiar, mas neste ano estamos investindo na formação de um grande espaço físico para a agroindústria e agricultura familiar, que terão um pavilhão próprio, ao lado da Praça de Alimentação”, aponta Zeca. “Até o momento temos 74 empreendimentos deste segmento confirmados e entendemos que este setor precisa de novos caminhos e para nós é bem gratificante poder dar essa atenção especial”, acrescentou.



Irmã Lourdes, mesmo distante fisicamente, segue sendo o “rosto” da economia solidária na Feicoop / Foto: Angélica Flores

Irmã Lourdes segue presente – Mesmo afastada já há quase dois anos da cidade e dos projetos aos quais dedicou a maior parte de sua vida, Irmã Lourdes Dill – hoje residente no Maranhão e em vias de partir em missão para o continente Africano – também fez questão de manifestar-se junto à reportagem do Brasil de Fato e reforçar o convite para que todos e todas participem da Feicoop e fortaleçam as iniciativas da Economia Solidária e de modo especial o Projeto Esperança/Cooesperança.

Relembrando a memória do saudoso Dom Ivo Lorscheiter – saudoso arcebispo que até hoje é relembrado por sua proximidade com as causas do povo e pelo profetismo com que exerceu sua missão de via e fé junto aos mais simples – Irmã lourdes destacou como “essa rede que se fortalece cada vez mais, com coragem, ousadia profética e o fortalecimento do trabalho das redes para o bem viver e a sustentabilidade do planeta Terra”, repetindo o provérbio africano que tem a acompanhado ao longo das mais de três décadas de vida e esforços dedicados aos projetos da economia solidária: “pessoas pequenas e simples, em lugares pequenos e singelos, unidas são capazes de realizar feitos extraordinários”.

Para Dill, a Feicoop segue sendo “uma experiência aprendente e ensinante, que faz parte da metodologia do Fórum Social Mundial e fortalece a construção de um outro mundo possível e de uma outra economia que já acontece”.

Brasil de Fato confirma participação – O jornal Brasil de Fato, reafirmando seu compromisso com a visão popular de mundo que norteia seu projeto editorial e fazendo valer seu compromisso de ser um veículo de comunicação onde se expressam as vozes dos trabalhadores e trabalhadoras, mais uma vez está apoiando a Feicoop e estará presente na cobertura do evento, como tem feito desde que foi retomado no RS e teve sua primeira edição impressa apresentada em pré-lançamento justamente no palco principal da feira de Santa Maria, há 5 anos. Todo material produzido pelo BdF antes, durante e após a Feicoop, é de livre distribuição e publicação por todas as plataformas que quiserem se somar ao grande coletivo solidário que busca fortalecer sua realização e ampliar o alcance de sua mensagem.

Serviço:

O que? 29º Feicoop – Feira Internacional do Cooperativismo e da Economia Solidária

Quando? 6, 7 e 8 de julho

Onde? Centro de Economia Solidária Dom Ivo Lorschieder (Feirão Colonial) e entorno, na área aos fundos do Basílica da Medianeira, em Santa Maria (RS)

Informações: (55) 999744567 / (55) 999578344 / feicoopsantamaria@gmail.com

Site: https://cooesperanca.wixsite.com/novosite

Redes Sociais

www.facebook.com/feicoop

www.instagram.com/ofeiraocolonial

www.instagram.com/redeesperancacooesperanca

www.youtube.com/channel/UC9fE3YsQNza8UpiYULNHIZw

Fonte: Brasil de Fato – Por: Marcos Antonio Corbari – Edição: Katia Marko