Dr. Alex Pretto concede entrevista ao Folha Popular sobre o novo Coronavírus

Nesta semana, o médico cardiologista Alexsander da Silva Pretto concedeu entrevista ao Folha Popular para falar sobre a Covid-19, medidas de prevenção, evolução da doença e tratamentos disponíveis e em estudo. “No Rio Grande do Sul, na minha opinião, os meses de julho e agosto serão preocupantes, com incremento no número de casos.”

Folha Popular: Como está o panorama dos casos de contágio da Covid-19 no mundo, no país e no nosso Estado?

Dr. Alex Pretto: O importante é deixar claro que estamos falando de uma doença recente, que foi descoberta na China em dezembro de 2019, quando foi identificada a sexta cepa do coronavírus. Por isso a doença recebeu o nome de Covid-19. Temos hoje 13,4 milhões de casos no mundo, com 581.000 óbitos e 7,6 milhões de pessoas recuperadas. No Brasil, são quase 2 milhões de casos. No Rio Grande do Sul são 41 mil casos com 1.060 óbitos, o que permite calcular um percentual de letalidade de 2,6%. A ocupação dos leitos de UTIs no Estado está em torno de 75% e a doença já atingiu 434 dos 497 municípios gaúchos.

Folha Popular: O que temos de concreto quanto aos grupos de risco, população atingida e pessoas mais vulneráveis ao contágio?

Dr. Alex Pretto: As pessoas com diabetes, cardiopatas (com coronariopatias, insuficiência cardíaca, valvulopatias severas), insuficiência renal, doenças neurológicas, doenças pulmonares, pessoas institucionalizadas, têm maior possibilidade de ter o quadro agravado após a contágio. Atualmente, no RS, do total de casos, cerca de 53% são do sexo feminino e 47% são da população masculina. A maior concentração de casos está entre pessoas de 20 a 50 anos de idade, sendo que o maior número abrange a faixa etária de 30 a 39 anos. Porém, quando falamos de mortalidade no Estado, ela é maior nas pessoas acima de 60 anos.

Folha Popular: Como o senhor vê a evolução dos casos de contágio no mundo e no nosso Estado?

Dr. Alex Pretto: Precisamos analisar por etapas. Em primeiro lugar, é interessante que avaliemos os dados não por dia e sim por semana epidemiológica. Há no Brasil atraso de notificações nas regiões Norte e Nordeste. Nosso país ainda está numa curva ascendente, ou seja, o número de casos da doença aumenta diariamente de forma significativa e ainda não atingimos a etapa do platô. Na Itália, o platô – que é quando se estabilizam os casos de contágio – foi atingido no terceiro mês após o início do contágio. No Brasil, acredito que atingiremos o platô mais tardiamente. No Rio Grande do Sul, na minha opinião, os meses de julho e agosto serão preocupantes, com incremento no número de casos com a chegada do inverno, visto que historicamente estes são meses em que a população adoece mais e temos um índice maior de ocupação hospitalar.

Folha Popular: As ações de prevenção e conscientização da população do Estado e da microrregião têm trazido resultados positivos?

Dr. Alex Pretto: É necessário que a população de todas as regiões do Estado siga medidas rigorosas de prevenção fazendo o uso correto de máscaras, lavagem adequada das mãos e utilização de álcool em gel, e adote medidas de isolamento social, como evitar cumprimentar as pessoas, permanecer à distância de dois metros, evitar aglomerações, como festas e eventos. Hoje, Tenente Portela vem tendo um ótimo resultado, muito pelo trabalho e dedicação realizados pelos órgãos de Saúde e pelo engajamento da maioria da população.

Folha Popular: E sobre os tratamentos para a Covid-19 que estão disponíveis, o que o senhor tem a dizer?

Dr. Alex Pretto: Temos algumas situações a abordar. O primeiro tratamento cogitado foi a associação de Cloroquina com Azitrominicina. Existem cinco estudos consistentes negativos quanto ao uso da Cloroquina. Ainda existe uma pequena pendência quanto à utilização da Cloroquina em uma fase bem precoce do contágio, mas todas as pesquisas até o momento não mostraram benefício na sua utilização. Além disso, apresenta o risco de indução de arritmias ventriculares como “Torsades de Points”. A Azitromicina é um antibiótico que combateria uma possível infecção bacteriana secundária. Neste momento o uso da Azitromicina é discutível. A ideia da reposição de vitamina D surgiu com base nos dados coletados de pacientes falecidos na Itália, que mostraram índices baixos dessa vitamina. Mas os óbitos foram registrados na população acima de 60 anos, menos expostas ao sol, e por isso com níveis menores de vitamina D. O papel da vitamina D na imunidade vem sendo aventado como uma possibilidade para auxiliar os pacientes a terem uma evolução melhor no caso de contraírem o vírus. No entanto, essa teoria ainda precisa de comprovação. No caso da Ivermectina, existem estudos observacionais iniciais, que mostraram benefício no tratamento. Porém são pesquisas simplórias, com um número pequeno de pacientes. Este medicamento precisa ser avaliado com pesquisas mais robustas, com maior número de pessoas e com critérios de organização mais rígidos. Quanto à vacina, temos que considerar que existem 4 estágios para o seu desenvolvimento. Estamos no terceiro estágio. E acredito que ainda serão necessários de 6 a 12 meses para que tenhamos uma vacina finalizada e aprovada. A única opção devidamente comprovada para o tratamento até o momento é a utilização do corticóide Dexametasona, por via intravenosa, administrada em pacientes internados nos estágios IIA e IIB da doença, quando já há acometimento pulmonar com necessidade da utilização de oxigênio ou de ventilação mecânica.

Enfim, diante de todas as incertezas e dúvidas presentes, da necessidade de informação sobre uma doença nova como esta – descoberta apenas há oito meses – é importante que as medidas de prevenção sejam executadas com rigor. Só assim evitaremos a sua disseminação e venceremos esta pandemia.